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Carvolix annonce des résultats positifs du programme clinique post-commercial évaluant le logiciel TAVIPILOT IA.
information fournie par Boursorama CP 04/05/2026 à 08:00

Communiqué de presse CARVOLIX

Carvolix annonce des résultats positifs du programme clinique post-commercial évaluant le logiciel TAVIPILOT IA

• Réalisation de trois études cliniques post-commerciales totalisant 30 patients en France et en Australie.
• Résultats excellents avec 100 % de succès procédural et un haut niveau de satisfaction des cliniciens.
• Lancement commercial ciblé aux États-Unis en bonne progression
• Publication du Document d’Enregistrement Universel (DEU) 2025

Carvolix (anciennement Affluent Medical), société française de technologies médicales, au stade de commercialisation et clinique, spécialisée dans le développement international, l’industrialisation et la commercialisation de mini-robots innovants guidés par intelligence artificielle et d’implants biomimétiques, annonce aujourd’hui la finalisation réussie du programme clinique post-commercial SAITO évaluant le logiciel d’intelligence artificielle TAVIPILOT lors de procédures de remplacement valvulaire aortique par voie percutanée (TAVI).

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