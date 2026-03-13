 Aller au contenu principal
Carvana progresse grâce à la division des actions par cinq
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 14:29

13 mars - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion Carvana CVNA.N augmentent de 2,4 % à près de 300 $ dans les échanges avant bourse

** Le conseil d'administration a approuvé vendredi un fractionnement de ses actions ordinaires à raison de 5 pour 1, ce qui constitue le premier fractionnement de l'entreprise

** Les transactions sur une base ajustée à la division commenceront à l'ouverture du marché le 7 mai

** Dix-huit des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et un à "vendre"; leur PT médian avant le fractionnement des actions était de 435 $

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 30,66% depuis le début de l'année

