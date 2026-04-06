Carvana plonge alors que BofA passe à "neutre" sur les risques macroéconomiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N ont chuté de 0,3 % à 312,67 $ lundi après que BofA Global Research a abaissé son évaluation de "achat" à "neutre", en citant les risques macroéconomiques

** BofA réduit le PT de 40$ à 360$, ce qui est ~15% au-dessus de la dernière clôture de l'action

** « Avec le récent choc pétrolier qui pourrait faire pression sur les consommateurs à revenus faibles et moyens déjà tendus, et les taux à deux ans qui évoluent dans la direction opposée, nous pensons que le profil risque/récompense est plus équilibré aujourd'hui qu'à l'approche de 2026, malgré la forte exécution de la direction et la croissance toujours élevée », écrivent les analystes de BofA dans une note.

** BofA cite également des vents contraires émergents, y compris le plus grand concurrent de CVNA qui prend un "coup auto-infligé" aux marges pour stimuler l'intensité concurrentielle et impactant potentiellement les GPU (profit brut/unité)

** Malgré des remboursements d'impôts importants, BofA se dit moins optimiste quant à l'accélération de la croissance unitaire en glissement annuel à court terme

** Actuellement, 17 des 26 analystes évaluent l'action CVNA à "forte recommandation d'achat" ou "achat", 8 la maintiennent à "neutre" et 1 recommande la "vente"; le PT médian est de 430 $, selon les données LSEG.

** Avec ce mouvement sur la séance, les actions sont en baisse de ~26% depuis le début de l'année et sous-performent la baisse de 3,5% du S&P 500 .SPX