Carrefour : Whitelight Capital attaque son modèle de franchise

(AOF) - Au sein d'un marché parisien plongé dans le rouge, Carrefour (+2,07% à 13,30 euros) positive. Le géant de distribution fait pourtant l'objet d'une campagne d'activisme provenant de Whitelight Capital. La société d'investissement critique le modèle de franchise en France du groupe qui est "sous pression" et représente "des risques" pour ses actionnaires. "Carrefour doit impérativement adapter son modèle économique pour éviter une érosion progressive de son réseau de franchisés et un affaiblissement de sa supply chain", déclare dans un communiqué le fonds crée en 2023.

La "franchisation massive" entreprise par Carrefour "a permis de réduire l'exposition capitalistique du groupe, mais a également introduit des tensions croissantes avec les franchisés et des risques structurels pour les actionnaires", soutient le fonds présidé par Kevin Romanteau.

Contacté par AOF, Carrefour n'a pas répondu à nos sollicitations. Pour l'heure, le groupe n'a pas encore réagi à cette campagne de Whitelight Capital.

Elle intervient dans un contexte de fortes tensions entre la direction et les franchisés du groupe.

L'Association des franchisés Carrefour (AFC) a assigné le distributeur devant le tribunal de commerce de Rennes, revendiquant s'émanciper partiellement de son franchiseur pour l'approvisionnement des magasins de ses adhérents.

" Le manque de respect et d'écoute de Carrefour face au collectif de l'AFC, représentant aujourd'hui 260 magasins et plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous a obligés, comme pour notre assignation, à réfléchir et à tracer notre propre chemin ", a déclaré l'association dans un communiqué.

Depuis son arrivée à la tête du groupe en 2017, le PDG de Carrefour Alexandre Bompard, a misé sur le passage de magasins en franchise, afin d'externaliser les coûts.

Fin février, Carrefour a fait état de résultats annuels mitigés et de perspectives décevantes. Le bénéfice net de 1,08 milliard d'euros en 2024 s'est replié de 11% alors que les analystes ciblaient 1,15 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est contracté de 2,2% à 2,21 milliards d'euros contre un consensus de 2,28 milliards d'euros.

Le titre Carrefour recule de plus de 3% depuis le 1er janvier.

Le groupe publiera le 24 avril son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025.

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,1 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 46 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 28 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 26 % ;

- Ambition de devenir n° 1 mondial de la transition alimentaire par rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à des prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus et accélération des formats de magasins ;

- Capital marqué par la présence forte de 3 actionnaires : la famille Moulin, également propriétaire des Galeries Lafayette (14,38 % des actions et 18,33 % des droits de vote), Peninsula Europe (8,83 % et 14,4 %) et salariés (1,26 et 1,82 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- priorité donnée aux produits à marque Carrefour (36 % des ventes à fin septembre)et à la gamme de premier prix, la baisse des coûts (1,2 Md€ en 2024) finançant les investissements en compétitivité,

- exploitation des actifs non commerciaux : société commune Unlimitail avec Publicis pour devenir n° 1 en Europe du retail media, valorisation des actifs immobiliers via des projets mixtes en France et la 1 ère foncière d’Amérique du sud au Brésil,

- en France : économies en fonds propres via la location-gérance des hyper et supermarchés et consolidation de la place de n° 1 via l’intégration de 23 magasins ex-Casino et celle de Match & Cora (conversion sous enseigne Carrefour à la fin novembre) qui génèrera 130 M€ de synergies d’ici 2027,

- au Brésil : intégration de Grupo BIG, désormais sous enseigne Carrefour, avec un objectif de 2 MdsBrl de synergies en 2025,

- en Espagne : achat de 47 magasins SuperCor,(sous enseigne Carrefour) et Supeco,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links , a vec objectif 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce ;

- Stratégie environnementale « Act for food » 2025 visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 : repli de 35 % des émissions indirectes et de 40 % de celles directes,

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable vs 30 000,

- émissions d’emprunts « verts » et actionnariat salarié de financement des projets RSE ;

- Situation financière solide à fin juin avec une dette nette de 5,4 Mds€ face $ de fonds propres.

Défis

- Gains continus de parts de marché depuis 2017 dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Contre-performance de la France par rapport à l’Amérique latine ;

- Après une croissance de 8,8 % (1,5 % après impact négatif du real brésilien et du peso argentin) des ventes à fin septembre , objectif 2024 d’une amélioration de la marge opérationnelle et de l’autofinancement libre, via 1 Md€ d’économies de coûts ;

- Plan stratégique « Carrefour 2026 » visant un autofinancement libre de + 1,7 Md€ via 4 Mds€ d’économies de coûts sur 3 ans et 2 Mds€ d’investissements annuels, vs 2 Mds€ ;

- Dividende 2023 de 0,87 € et programme de rachat d’actions de 700 M€.