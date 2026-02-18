Carrefour sous pression après la présentation de son plan stratégique 2030
Dans un communiqué, le distributeur indique viser des gains réguliers de parts de marché dans ses pays prioritaires, avec un objectif de 25% en France, 20% au Brésil et un renforcement de sa position de numéro 2 en Espagne. Carrefour a également annoncé la poursuite de son plan d'économies, avec un objectif d'1 MdEUR par an. Hier soir, le groupe a fait état d'une hausse de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 MdsEUR, citant une amélioration de la performance en France et en Espagne. Le résultat opérationnel courant (ROC) atteint 1,1 MdEUR, en hausse de 11,3%, hors intégration de Cora & Match.
En Espagne, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 1,9%. En revanche, au Brésil, le ROC ressort à 709 MEUR en 2025, contre 764 MEUR l'année précédente.
Le dividende ordinaire proposé au titre de l'exercice 2025 s'élève à 0,97EUR par action, après 0,92EUR en 2024 ( 5,4%), pour un montant total de 685 MEUR, en ligne avec l'objectif de progression d'au moins 5% par an du dividende.
Les analystes sur la réserve
Côté perspectives, Carrefour dit entamer l'exercice 2026 avec "confiance", porté par la bonne performance du périmètre historique en France et la montée en puissance de Cora & Match, la dynamique commerciale en Espagne ainsi qu'une reprise progressive des volumes au Brésil.
Pour Oddo BHF, à sous performance sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 12EUR, le groupe de distribution a fait état d'une publication 2025 "décevante" assortie d'objectifs 2030 "inégaux". Même son de cloche pour Alphavalue : "Carrefour a publié des résultats mitigés pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025. Les ventes à périmètre constant ont répondu aux attentes, tandis que le résultat opérationnel courant a légèrement manqué le consensus."
"Compte tenu des résultats annoncés et des objectifs formulés, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la mesure dans laquelle Carrefour représente une valeur refuge", estime Jefferies, à neutre sur le dossier.
Par ailleurs, dans le cadre de son plan "Carrefour 2030", le distributeur a choisi la plateforme Vusion pour digitaliser l'intégralité de ses hypermarchés et supermarchés en France d'ici 2030. "Carrefour est le premier grand commerçant européen à déployer à grande échelle la plateforme Vusion de dernière génération. L'objectif est triple : améliorer la performance de l'enseigne ainsi que la satisfaction des clients et des collaborateurs", explique Thierry Gadou, PDG de Vusion.
