Carrefour : se redresse vers 13,5E, potentiel limité information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Carrefour se redresse vers 13,5E et tente de soulever la résistance du 3 avril : le titre pourrait s'ouvrir le chemin des 13,665E, l'ex-'gap' du 19 février, puis retracer la résistance des 15,90E du 30 janvier au 17 février.

Des objectifs pas très ambitieux, sachant qu'une autre résistance se dessine vers 14,2E... ce qui n'est pas très éloigné non plus.





Valeurs associées CARREFOUR 13,5050 EUR Euronext Paris +2,27%