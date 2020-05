Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour saura saisir les opportunités nées de la crise - Bompard Reuters • 29/05/2020 à 15:25









PARIS, 29 mai (Reuters) - Carrefour CARR.PA est une entreprise au bilan solide qui saura saisir les opportunités nées de la crise, a déclaré vendredi son PDG Alexandre Bompard lors de l'assemblée générale des actionnaires. La crise provoquée par le coronavirus valide les choix stratégiques de Carrefour notamment dans le développement du e-commerce alimentaire, les magasins de proximité et le "cash & carry", a-t-il ajouté. (Dominique Vidalon)

