Carrefour: rémunération en baisse pour le PDG Alexandre Bompard au titre de 2024

Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard le 11 septembre 2024 à Paris. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard devrait toucher au moins 3,37 millions d'euros de rémunération pour 2024, un montant en baisse sur un an mais auquel s'ajoute l'attribution d'actions, selon le document d'enregistrement universel du groupe.

Cette rémunération doit encore obtenir le feu vert des actionnaires lors de l'assemblée générale du distributeur le 28 mai.

Si la rémunération fixe du PDG est inchangée à 1,6 million d'euros, sa rémunération variable ressort en recul significatif, à 1,68 million d'euros contre 3,04 les deux années précédentes, selon le document d'enregistrement universel mis en ligne fin mars et consulté mardi par l'AFP.

Sa rémunération variable dépend d'un certain nombre de critères et l'un d'entre eux, celui du "résultat opérationnel courant à changes constants en 2024", soit un indicateur de rentabilité de l'entreprise, n'a été atteint qu'à "27%", détaille l'entreprise.

Carrefour avait réalisé 94,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 en incluant les taxes et les ventes de carburant (+0,4%), mais son bénéfice net, gonflé en 2023 par la cession de ses activités à Taïwan, a été divisé par plus de deux à 723 millions d'euros.

Le plan de rémunération du PDG prévoit aussi une distribution d'actions, "pour une valorisation représentant 55% de la rémunération globale maximum", soit 5,67 millions d'euros d'actions qui seront acquises "le 20 février 2027 sous réserve que les conditions de performance aient été atteintes" et que le PDG soit toujours présent dans l'entreprise.

Dans son document, Carrefour précise que M. Bompard détient à date 1,28 million d'actions du groupe qu'il dirige, soit une valeur d'environ 16,8 millions d'euros en prenant le cours de clôture du 27 mars, date de dépôt du document à l'Autorité des marchés financiers.

Les actionnaires du distributeurs devront en outre entériner en mai la rémunération du PDG pour 2025. Elle prévoit une part fixe inchangée (1,6 million d'euros) et une part variable, sous critères de performance, pouvant aller jusqu'à 190% de cette part fixe (3,04 millions d'euros). Un plan à long terme en actions est également prévu, à hauteur de "55% de la rémunération globale maximum".

En mai 2024, les actionnaires de Carrefour avaient largement entériné la rémunération de M. Bompard pour 2023 et 2024, un an après l'avoir plus largement contesté.