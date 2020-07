Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour relève son objectif d'économies, bénéfice en hausse de 29% au 1er semestre Reuters • 28/07/2020 à 18:31









CARREFOUR RELÈVE SON OBJECTIF D'ÉCONOMIES, BÉNÉFICE EN HAUSSE DE 29% AU 1ER SEMESTRE PARIS (Reuters) - Carrefour a relevé mardi son objectif d'économies d'ici fin 2020, à 3 milliards d'euros contre 2,8 milliards précédemment, après avoir vu son bénéfice d'exploitation bondir de 29% au premier semestre. Le deuxième trimestre a cependant été marqué par des difficultés en France, où ses ventes dans les hypermarchés se sont contractées de 3,6% avec le confinement de la population en raison du nouveau coronavirus. Le numéro un européen de la distribution a réalisé au premier semestre 480 millions d'euros d'économies, pour un total de 2,44 milliards depuis le lancement de son plan Carrefour 2022, dont il a confirmé tous les autres objectifs. Sur les six premiers mois de l'année, son résultat opérationnel courant a grimpé de 29% à changes constants, à 718 millions d'euros, alors que trois analystes interrogés par Reuters l'attendaient à 628 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 6,3% en base comparable au deuxième trimestre, avec une accélération sur la période mai-juin (+9,4%) après une hausse limitée à 0,3% en avril, mois le plus affecté par le confinement. En France, le chiffre d'affaires n'a progressé que de 0,7% avec notamment un recul de 3,6% dans les hypermarchés malgré une "nette amélioration depuis mi-mai". Ces difficultés hexagonales ont été compensées par le dynamisme de l'activité au Brésil (+14,9%) ou en Espagne (+9,8%). (Dominique Vidalon et Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +3.81%