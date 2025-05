Carrefour : refranchit les 14E, obstacles à 14,2 puis 14,41E information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 17:52









(CercleFinance.com) - Carrefour refranchit les 14E et soulève la résistance du 17 février et janvier dernier.

Une autre résistance se profile immédiatement vers 14,2E (u 15 janvier) et la suivante est également très proche (14,415E du 9 décembre 2024, ex-plancher du 30 octobre).

Cela fait beaucoup d'obstacle dans un intervalle de 3%





