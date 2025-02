Carrefour "prudent" sur 2025, veut accélérer sa transformation

( AFP / PASCAL PAVANI )

Le distributeur Carrefour a annoncé mercredi lancer une "revue stratégique très large" de ses activités, n'excluant pas des cessions, pour s'adapter au contexte "transformé par la crise inflationniste", et s'est montré "prudent" quant à l'année 2025 lors de la présentation de ses résultats 2024.

"On ne s'interdit rien, c'est une revue stratégique très large et il n'y a pas de sujet hors limite et hors champ", a déclaré le directeur exécutif finances et gestion Matthieu Malige, lors d'un entretien téléphonique avec les agences de presse.

Relancé sur la possibilité de quitter des pays ou des activités, il a répondu que cette revue d'activités pouvait "inclure" ces éventualités.

Elle doit répondre à "un contexte de marché profondément transformé par la crise inflationniste", a détaillé le distributeur, qui entend en conséquence accélérer "sa transformation", a-t-il précisé dans un communiqué.

Carrefour avait racheté en 2024 ses concurrents Cora et Match en France, et acquis une trentaine de points de vente du distributeur en difficulté Casino. L'acquisition de Cora et Match a d'ailleurs accru sa dette nette, passée en un an de 2,6 à 3,8 milliards d'euros, en lien "essentiellement" avec cette opération, selon la communication du groupe.

Le premier signe tangible de la revue d'actifs du distributeur a été sa volonté annoncée la semaine dernière de racheter d'ici au deuxième trimestre 100% du capital de sa filiale Carrefour Brésil, largement numéro un dans ce pays où elle est cotée en Bourse et connue sous les enseignes Atacadao ou Sam's Club.

En attendant, le distributeur a réalisé 94,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 en incluant les taxes et les ventes de carburant (+0,4%), mais son bénéfice net, gonflé en 2023 par la cession de ses activités à Taïwan, a été divisé par plus de deux à 723 millions d'euros.

Carrefour avait réalisé près de 1,7 milliard d'euros de bénéfice en 2023 en raison de cette cession.

Evoquant une "année charnière" pour lui en 2024, le groupe a vu reculer de 2,2% son bénéfice d'exploitation (ROC), indicateur de sa rentabilité, à 2,213 milliards d'euros.

"Forts de nos résultats, nous sommes en mesure d'accroître à nouveau notre dividende ordinaire de 6% à 0,92 euros par action assorti d’un dividende exceptionnel de 150" millions d'euros, a indiqué le PDG du groupe Alexandre Bompard mercredi.

- Recours judiciaires -

Matthieu Malige s'est en revanche montré "assez prudent pour 2025", après un quatrième trimestre "décevant en terme de consommation". "On est prudent sur les évolutions du marché pour 2025, au global et en particulier en France", a-t-il détaillé, constatant "beaucoup d'attentisme" dans la consommation.

Le distributeur s'est satisfait d'avoir "connu une nouvelle année record en matière d'expansion du réseau de proximité en franchise, avec l'ouverture de 454 nouveaux magasins en 2024". Pour Carrefour, cela témoigne selon le groupe de "l'attractivité de son modèle de franchise auprès des entrepreneurs du secteur", malgré les critiques ciblant cette politique du distributeur.

Carrefour a été assigné devant le tribunal de Rennes par une "association des franchisés de Carrefour" qui se plaint d'un "déséquilibre significatif" dans la relation franchisé/franchiseur.

L'association a enregistré mi-juin le soutien du ministère de l'Economie, qui a versé à la procédure un rapport au vitriol sur cette relation, suggérant d'infliger au distributeur 200 millions d'euros d'amende, ce qui ne préjuge pas de la décision du tribunal. Carrefour conteste les conclusions du ministère.

Le distributeur est en outre ciblé par des procédures judiciaires émanant de la CFDT. D'abord, le syndicat a assigné en mars 2024 le distributeur en justice au sujet du passage massif de magasins grand format en franchise et location-gérance, assimilé par l'organisation à un "plan de restructuration déguisé".

Ensuite, il a assigné Carrefour en référé début 2025 après l'annonce du passage d'une quarantaine de magasins en franchise et location-gérance en 2025. Selon la CFDT, l'audience en référé sur ce point est prévue le 7 mars.