Carrefour profite de l'intégration de Cora et Match dans un marché encore morose

( AFP / DAMIEN MEYER )

Carrefour a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en légère hausse de 1,5% à 23,9 milliards d'euros au troisième trimestre, grâce à l'intégration de Cora et Match, et malgré un marché morose en France et en Europe, selon un communiqué.

A nombre de magasins comparables, les ventes sont en recul de 3% en France.

Cependant, le groupe explique avoir retrouvé "son meilleur niveau de compétitivité depuis 2020".

A la presse mercredi, le directeur exécutif finances et gestion Matthieu Malige a insisté sur les "importantes baisses de prix réalisées depuis le début de l'année".

Par ailleurs, en France, il note "une forte reprise des ventes de produits bio et une amélioration des ventes de marques nationales".

Grâce notamment aux magasins Cora et Match, rachetés en juillet au groupe belge Louis Delhaize, Carrefour a gagné de 2 points de parts de marché, s'est félicité M. Malige, dans le très concurrentiel secteur de la distribution alimentaire dominé par E.Leclerc.

L'acquisition porte sur 60 hypermarchés Cora, dont 34 sont déjà passés sous enseigne Carrefour, et 115 supermarchés Match, qui conserveront leur enseigne.

En Europe, le chiffre d'affaires recule de 1,5% à périmètre et changes constants.

Matthieu Malige a souligné "une amélioration générale de la tendance des volumes des produits vendus dans la majorité des pays européens alors que l'inflation alimentaire se stabilise à un niveau assez bas".

Carrefour confirme par ailleurs ses objectifs financiers pour 2024, notamment une croissance du résultat opérationnel courant.

Au total, les ventes réalisées par Carrefour lors de ce troisième trimestre sont supérieures aux attentes des analystes financiers sondés par Bloomberg.

En Amérique latine, les ventes progressent de +36,4% en comparable, mais connaissent des taux de change défavorables.

Matthieu Malige a insisté sur la "solide performance du Brésil", pays important pour le distributeur français, dont les ventes sont en hausse de 4,8% à changes constants, mais qui connaît également un "effet change" défavorable sur le trimestre "à hauteur de -13,5%", selon le communiqué.