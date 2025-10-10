Carrefour: J.P. Morgan Chase détient mois de 5% de DDV
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 13:33
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour hors marché.
A cette occasion, la société J.P. Morgan Securities plc a franchi en baisse le même seuil.
Valeurs associées
|13,0600 EUR
|Euronext Paris
|+1,28%
