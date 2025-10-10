 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,77
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour: J.P. Morgan Chase détient mois de 5% de DDV
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 13:33

La société J.P. Morgan Chase & Co a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi indirectement en baisse, le 2 octobre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Carrefour et détenir, à cette date et à ce jour, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 44 023 876 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 5,98% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour hors marché.

A cette occasion, la société J.P. Morgan Securities plc a franchi en baisse le même seuil.

Valeurs associées

CARREFOUR
13,0600 EUR Euronext Paris +1,28%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank