Carrefour et Publicis lancent Unlimitail

(AOF) - Les groupes Carrefour et Publicis annoncent le lancement de leur joint-venture, Unlimitail, pour répondre à la demande croissante du retail media en Europe Continentale, Brésil et Argentine. Le lancement de cette entreprise arrive 6 mois après l’annonce de l’initiative, et a été révélée à VivaTech, le plus grand évènement annuel de la Tech et des start-up en Europe. Unlimitail va s'associer avec des distributeurs et des marques, apportant à une dimension inégalée, l'expertise et le potentiel de connexion du retail media dans ces régions.

Unlimitail est basé sur des technologies les plus avancées de Publicis- " CitrusAd powered by Epsilon "- avec la connaissance approfondie de Carrefour Links dans le retail media.

Unlimitail a déjà converti ses 13 premiers partenaires, représentant à eux seuls plus de 120 millions de clients fidèles et 1,5 milliard de pages visitées tous les mois dans le monde : Kingfisher France, Groupe Galeries Lafayette, Rakuten France, Showroomprive Group, Ïdkids, LuisaViaRoma, MyOrigines, Bringo, Maquillalia, Juguetilandia, Public et 2 partenaires franchisés de Carrefour au Maroc (LabelVie) et en Israël (Electra Consumer Products).