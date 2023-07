Carrefour et Nexity s’associent en vue de la revalorisation de 76 sites Carrefour en France

(AOF) - Dans le cadre du plan stratégique Carrefour 2026 présenté en novembre dernier et du projet de valorisation de son parc immobilier en France, Carrefour s’associe à Nexity pour réaliser des opérations de mixité urbaine. 76 sites répartis sur l’ensemble du territoire français sont concernés. Ces projets de transformation touchent l’ensemble des formats des magasins Carrefour (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité) et répondent aux évolutions sociétales actuelles, en soutenant trois ambitions principales.

La première est de poursuivre l'intégration des centres Carrefour dans des quartiers repensés en étroite concertation avec les élus et les collectivités locales.

La deuxième étant de développer des projets adaptés à leur environnement en intégrant une mixité d'usages sur des fonciers déjà artificialisés.

La troisième est d'accompagner la transition urbaine écologique en créant de nouveaux espaces verts et en favorisant les mobilités douces de proximité.

Ce partenariat de long terme permettra à Carrefour et Nexity de développer des programmes mixtes à haute performance environnementale, accueillant des logements, des résidences de services, des commerces, bureaux ou des hôtels. 40 sites, situés en cœur de ville, seront complètement réhabilités, avec la réintégration d'une surface commerciale alimentaire.

Les 36 autres sites, à l'entrée de villes ou de zones commerciales, concernent des espaces de parkings existants, qui seront réalloués à des projets urbains. Les 76 sites représentent environ 800 000 m2 et leur développement devrait permettre la création de 12 000 logements, 120 000 m2 de commerces, dont la reconstitution de certains magasins, 10 000 m² de bureaux et activités et 17 000 m² d'hôtellerie.

Le véhicule de portage foncier, dont la création est prévue au plus tard pour le premier trimestre 2024, sera détenu à 80% par Carrefour et à 20% par Nexity.