Carrefour: contrat d'achat d'électricité de 15 ans avec Suez information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - Suez annonce que le groupe a signé avec Carrefour un contrat d'achat direct d'électricité (PPA) d'une durée de 15 ans, portant sur environ 700 GWh d'électricité renouvelable.



Cette énergie sera produite dès 2026 par les unités de valorisation énergétique (UVE) de Suez, à partir de déchets issus des collectivités, des industriels et des particuliers. L'équivalent de la consommation de 15 hypermarchés sera couvert sur la durée du contrat.



Carrefour, engagé à atteindre 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2030, sécurise ainsi près d'un quart de sa consommation électrique en France sur des sources renouvelables. Ce huitième PPA signé dans l'Hexagone renforce sa stratégie climat, tout en lui offrant une meilleure visibilité sur les prix de l'énergie.









Valeurs associées CARREFOUR 12,9350 EUR Euronext Paris -2,52%