Carrefour aborde 2026 "avec confiance"
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 18:14
Dans l'Hexagone, Carrefour repasse dans le vert, avec des ventes en hausse de 0,4% en comparable. Le résultat opérationnel courant (ROC) atteint 1,1 MdEUR, en hausse de 11,3%, hors intégration de Cora & Match.
En Espagne, le chiffre d'affaires inscrit en hausse de 1,9%.
En revanche, au Brésil, le ROC ressort à 709 MEUR en 2025, contre 764 MEUR l'année précédente. Le dividende ordinaire proposé au titre de l'exercice 2025 s'élève à 0,97EUR par action, après 0,92EUR en 2024 ( 5,4%), pour un montant total de 685 MEUR, en ligne avec l'objectif de progression d'au moins 5% par an du dividende. Côté perspectives, Carrefour entame l'exercice 2026 avec confiance. En France, "la performance solide du périmètre historique et la contribution croissante de Cora & Match devraient soutenir les résultats dans un environnement de marché porteur. En Espagne, la dynamique commerciale reste bien orientée et devrait se traduire par une croissance soutenue. Au Brésil, le Groupe prévoit un redressement progressif des volumes", souligne un communiqué.
"Par ailleurs, le Groupe bénéficiera de facteurs favorables, tant techniques que structurels, avec l'extinction des coûts d'intégration liés à Cora & Match, la montée en régime des synergies attendues et l'effet plein du refinancement de la dette au Brésil".
