CARREFOUR A ACCÉLÉRÉ LE PAS AU QUATRIÈME TRIMESTRE PARIS (Reuters) - Carrefour a fait état jeudi d'une accélération de la croissance de ses ventes au quatrième trimestre, portée par sa dynamique au Brésil alors que les conditions sont restées difficiles en France, notamment en raison des grèves de décembre. Le groupe français, numéro un européen de la distribution, a dit s'attendre à un bénéfice d'exploitation d'environ 2,09 milliards d'euros sur l'ensemble de 2019. Le résultat opérationnel courant en France devrait pour sa part connaître une croissance à deux chiffres en 2019. Les résultats annuels complets de 2019 seront publiés le 27 février. Le chiffre d'affaires à magasins comparables s'est établi au quatrième trimestre à 21,743 milliards d'euros, un niveau globalement conforme aux attentes, en croissance de 3,1% après 2,3% au trimestre précédent. En France, il a reculé de 0,9%, comme au troisième trimestre, avec notamment une contraction de 3,4% dans les hypermarchés, après une baisse de 3,6% sur les trois mois précédents. Carrefour a lancé en 2018 un plan sur cinq ans destiné à réduire ses coûts et à développer son offre en ligne afin de mieux affronter la concurrence d'Amazon. Il a confirmé jeudi tous ses objectifs. "Carrefour a réalisé une croissance solide et rentable. Notre plan de transformation porte ses fruits", a commenté Alexandre Bompard, PDG du distributeur, cité dans un communiqué. "Le groupe aborde avec confiance la prochaine étape du plan, fort de fondamentaux plus robustes pour prolonger la dynamique vertueuse engagée (...)." (Dominique Vidalon; version française Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)

