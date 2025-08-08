Carparts.Com Inc devrait afficher une perte de 15 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Carparts.Com Inc PRTS.OQ PRTS.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Torrance en Californie devrait déclarer une augmentation de 6,4% de ses revenus à 153,461 millions de dollars contre 144,27 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Carparts.Com Inc est une perte de 15 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Carparts.Com Inc est de 1,90 $, soit environ 55,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,84 $

