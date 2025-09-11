 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 828,50
+0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carnival Corp. augmente après qu'Argus a relevé ses prévisions
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 17:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du croisiériste Carnival Corp CCL.N en hausse de 2,6% à $32,18

** Argus Research augmente les prévisions de PT à 40$, ce qui représente une hausse de 27,5% par rapport à la dernière clôture de l'action; maintient la note "achat"

** La société de courtage augmente ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 25 à 2,06 $ contre 2,02 $ précédemment; elle augmente ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 26 à 2,32 $ contre 2,22 $ précédemment

** "Nous sommes favorables à l'augmentation des dépenses de marketing de la société, qui devrait contribuer à augmenter les revenus. Elle s'efforce de réduire sa dette et d'améliorer ses liquidités", dit Argus

** CCL a relevé son objectif de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de résultats du T2 à la fin du mois de juin

** La société devrait publier ses résultats pour le troisième trimestre dans le courant du mois

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse d'environ 29% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARNIVAL
32,346 USD NYSE +3,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank