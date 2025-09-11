Carnival Corp. augmente après qu'Argus a relevé ses prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du croisiériste Carnival Corp CCL.N en hausse de 2,6% à $32,18

** Argus Research augmente les prévisions de PT à 40$, ce qui représente une hausse de 27,5% par rapport à la dernière clôture de l'action; maintient la note "achat"

** La société de courtage augmente ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 25 à 2,06 $ contre 2,02 $ précédemment; elle augmente ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 26 à 2,32 $ contre 2,22 $ précédemment

** "Nous sommes favorables à l'augmentation des dépenses de marketing de la société, qui devrait contribuer à augmenter les revenus. Elle s'efforce de réduire sa dette et d'améliorer ses liquidités", dit Argus

** CCL a relevé son objectif de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de résultats du T2 à la fin du mois de juin

** La société devrait publier ses résultats pour le troisième trimestre dans le courant du mois

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse d'environ 29% depuis le début de l'année