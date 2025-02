Carmila publie ses résultats annuels 2024

Résultats annuels 2024 : une croissance soutenue portée par l’acquisition de Galimmo et la dynamique commerciale



Finalisation de l’acquisition de Galimmo au 1er juillet 2024

o Investissement total de 300 millions d’euros avec une décote de 38% sur l’EPRA NDV

o Transaction immédiatement relutive (+5% de contribution annuelle sur le résultat récurrent et l’EPRA NDV)



Excellente performance financière et opérationnelle

o Résultat net récurrent par action à 1,67€, en croissance de +4,5% par rapport à 2023

o Loyers nets à 370,7 millions d’euros en croissance soutenue de +8,3% par rapport à 2023 (+4,2 % en organique)

o Très bonne dynamique commerciale avec 942 baux signés et une réversion positive de +3,0%

o Taux d’occupation financier record à 96,7% (+0,1 point)

o Revenus du specialty leasing et des boutiques éphémères à 18,2 millions d’euros (+6,9% à périmètre constant)

o Taux de recouvrement record de 97,0%

o Chiffre d’affaires des commerçants en augmentation de +1,8% par rapport à 2023

o Résultat net IFRS de 313,8 millions d’euros