Carmila: offre de rachat sur trois souches d'obligations information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce le lancement d'une offre de rachat sur trois souches d'obligations existantes, dans le but de 'permettre à la société de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et la liquidité'.



Il s'agit d'obligations de montants de 300 millions d'euros au taux de 1,625% arrivant à échéance le 30 mai 2027, de 350 millions au taux de 2,125% arrivant à échéance le 7 mars 2028 et de 500 millions au taux de 5,500% arrivant à échéance le 9 octobre 2028.



L'offre est notamment soumise à un montant maximum d'acceptation qui sera déterminé à la seule et entière discrétion de Carmila. Elle débutera ce 17 mars et se terminera le 24 mars à 16h00. Ses résultats devraient être annoncés le 25 mars.





Valeurs associées CARMILA 17,6400 EUR Euronext Paris +0,57%