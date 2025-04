Carmila: mandat de rachats d'actions confié à un PSI information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Carmila annonce avoir confié à un prestataire de service d'investissement (PSI), sur décision de son conseil d'administration du 18 mars, un mandat de rachat d'actions au comptant portant sur 185.000 titres.



'Ces actions ainsi rachetées seront attribuées dans le cadre du plan d'attribution gratuite d'actions 2022, en faveur de ses dirigeants et salariés', rappelle la foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.





Valeurs associées CARMILA 18,2080 EUR Euronext Paris +1,38%