Carmila: loyers nets en progression de 15% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 07:13









(CercleFinance.com) - Carmila affiche des revenus locatifs de 112 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2025, en croissance de 14,8% en comparaison annuelle, dont des loyers nets de 100,5 millions, en progression de 15%.



A périmètre constant, ces derniers sont ressortis en hausse de 3,7%, soutenus par l'indexation des loyers (+2,5% par rapport à fin mars 2024) et par la capacité de la foncière à 'créer de la croissance organique au-delà de l'indexation'.



Carmila revendique aussi un taux de recouvrement en augmentation de 120 points de base à 96,2%, ainsi qu'une très bonne dynamique de commercialisation avec la signature de 219 nouveaux baux (+4% par rapport au premier trimestre 2024).



La société confirme sa guidance d'un résultat récurrent par action en hausse de 4,8% à 1,75 euro en 2025, ainsi qu'un dividende proposé de 1,25 euro par action, en numéraire, au titre de 2024 (en croissance de 4,2%).





