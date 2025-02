Carmila: le conseil d'administration évolue information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - La société Predica, administrateur de Carmila , a nommé en qualité de nouveau représentant permanent au Conseil d'administration de Carmila, Florence Habib-Deloncle, responsable de l'immobilier au sein de la Direction des Investissements de Predica, en remplacement de Emmanuel Chabas.



Florence Habib-Deloncle représentera également la société Predica au comité Stratégique et d'investissement de Carmila.



Marie Cheval, présidente Directrice-Générale de Carmila ainsi que l'ensemble des administrateurs, remercient chaleureusement Emmanuel Chabas, représentant permanent de Prédica au sein du Conseil d'administration depuis le 12 juin 2017, pour son implication et sa contribution déterminante aux travaux du Conseil d'administration et du comité stratégique et d'investissement.



A la suite de ce changement, le Conseil d'administration de Carmila, comprend 7 femmes sur 12 administrateurs, soit un taux de 58 %.





