information fournie par Reuters • 20/02/2026 à 16:07

Carmila lance un programme de rachat d'actions de €10 mlns

Carmila SA CARM.PA :

* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE EUR 10 MLNS

* LA PÉRIODE D’ACHAT A DÉBUTÉ LE 19 FÉVRIER 2026 ET PRENDRA FIN, AU PLUS TARD, LE 30 JUIN 2026

Texte original [https://tinyurl.com/5e2hfzdv] Pour plus de détails, cliquez sur CARM.PA

(Rédaction de Gdansk)