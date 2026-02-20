 Aller au contenu principal
Carmila lance un programme de rachat d'actions de €10 mlns
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 16:07

Carmila SA CARM.PA :

* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE EUR 10 MLNS

* LA PÉRIODE D’ACHAT A DÉBUTÉ LE 19 FÉVRIER 2026 ET PRENDRA FIN, AU PLUS TARD, LE 30 JUIN 2026

Texte original [https://tinyurl.com/5e2hfzdv] Pour plus de détails, cliquez sur CARM.PA

(Rédaction de Gdansk)



