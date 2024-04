Carmila - Information financière au 31 mars 2024

• Loyers nets à périmètre constant: +4,0% par rapport au premier trimestre 2023

• Excellente dynamique de commercialisation : 210 baux signés (+19%), réversion positive (+3,4%)

• Taux d'occupation financier à 95,9% (vs. 96,0% à fin mars 2023)

• Chiffre d'affaires des commerçants en hausse de +2,0% et fréquentation en hausse de +0,9% par rapport au premier trimestre 2023

• Lancement d'un projet de déploiement de panneaux photovoltaïques en Espagne

• Confirmation de la guidance : Résultat récurrent par action d’au moins 1,63€ en 2024 (croissance d'au moins +2% par rapport à 2023)

• Finalisation de l'acquisition de Galimmo attendue cet été

• Dividende proposé de 1,20€ par action, en numéraire, au titre de l’exercice 2023 (vs. 1,17€ au titre de l’exercice 2022)