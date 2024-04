Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila: hausse de 1% des loyers nets au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila affiche, pour les trois premiers mois de 2024, des loyers nets de 87,4 millions d'euros, en hausse de 1,1% en données totales et de 4% à périmètre constant, soutenus par l'indexation des loyers.



La société revendique un taux de recouvrement en hausse d'un point à 95%, ainsi qu'une excellente dynamique de commercialisation, avec la signature de 210 nouveaux baux (+19% en nombre de signatures par rapport à la même période en 2023).



Comme annoncé en février dernier, un dividende de 1,20 euro par action sera proposé au titre de 2023 (avec mise en paiement à compter du 2 mai) et un résultat récurrent par action en croissance d'au moins 2% à au moins 1,63 euro est attendu en 2024.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +0.25%