Carmila : accord en vue pour acquérir Galimmo SCA

Les 52 actifs de Galimmo, situés principalement dans le nord-est de la France, sont valorisés à 688 millions d'euros à fin décembre 2022. Les sites seront gérés en appliquant les règles existantes et bénéfiques de l'écosystème Carrefour/Carmila.

(AOF) - Le 12 juillet 2023, Carmila a signé un accord avec les actionnaires de contrôle de Galimmo SCA en vue d’acquérir 93% du capital de la société. L’acquisition potentielle sera réalisée simultanément à l’acquisition de Cora France par Carrefour. La complémentarité géographique des portefeuilles de Carmila et de Galimmo, ainsi que leurs succès respectifs en matière de gestion d’actifs, offrent une opportunité de créer un acteur de référence dans l’immobilier commercial en France.

