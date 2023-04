- Carmignac a annoncé ce 18 avril avoir recruté Rosie Turner en tant qu’analyste senior sur le secteur de la santé. Elle sera basée à Londres et placée sous la responsabiilté de David Older qui dirige l'équipe d’investissement en actions.Rosie Turner arrive de Jefferies, où elle occupait un poste de vice-présidente senior sur la recherche sell side couvrant le secteur de la santé. Par le passé, elle a travaillé chez Barclays Capital de 2014 à 2022 sur les entreprises mondiales du secteur de la santé, et a débuté sa carrière en 2007 chez UBS Investment Bank au sein de l'équipe de vente d’actions mondiales, analysant les secteurs de la santé et du luxe.

Jean-Loup Thiébaut