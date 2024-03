Carmignac recrute un gérant pour remplacer David Older

Carmignac vient de recruter Kristofer Barrett pour succéder à David Older, qui a décidé de prendre sa retraite et de quitter la société de gestion le 4 avril 2024.

Cet Américano-Suédois prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine, les deux fonds emblématiques de la maison. Il rejoindra également le comité d’investissement stratégique et sera basé à Londres.

Carmignac Investissement et Carmignac Patrimoine ont été lancés et gérés pendant presque trente ans par Edouard Carmignac, le fondateur, président et directeur des investissements (CIO) de la société de gestion à qui il a donné son nom.

En 2018, alors qu’Edouard Carmignac prenait du recul, la gestion de Carmignac Investissement et la co-gestion de Carmignac Patrimoine était confiée à David Older, recruté en 2015 et responsable de l’équipe actions depuis 2017.

A l’époque, le fonds Carmignac Patrimoine, un fonds flexible censé permettre de traverser différentes configurations de marché, affichait un encours de plus de 18 milliards d’euros. Il n’en fait aujourd’hui plus que 6,5 milliards d’euros, après avoir connu quelques années négatives en termes de performance. L’ensemble de la stratégie réunit 7,9 milliards d’euros. L’an dernier, sa performance était de +2,2?%. Le fonds Investissement est lui à 3,6 milliards d’euros d’encours (3,9 milliards d’euros pour l’ensemble de la stratégie).

Un expert de la sélection de titres

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer Barrett travaillera aux côtés des deux duos de gérants promus en septembre dernier (Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch et Christophe Moulin) pour optimiser les moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

Kristofer Barrett rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a piloté depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, il a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros, observe Carmignac. En mars 2020, il a été nommé gérant d’une stratégie actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion atteint 12,8 milliards d’euros.

« Kristofer Barrett est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme », souligne Carmignac.

Laurence Marchal