Carmignac : "les marchés de crédit offrent des niveaux de rendements attractifs"

La mise en œuvre d'une stratégie de "barbell" pour se désensibiliser des valeurs les plus prisées est judicieuse. "Ainsi nous privilégions une allocation sur des secteurs défensifs à l'instar de celui de la santé ou de la consommation de base d'une part, et d'autre part réallouons du capital vers des actifs à fort potentiel comme les marchés émergents", conclut Kevin Thozet.

"Après la course folle des 7 Magnifiques (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) en 2023 sur les marchés actions, les conditions semblent réunies pour voir une diversification des moteurs de la performance. Une si forte concentration des performances sur un si faible nombre de valeurs exige une forme de prudence. Et la baisse des taux induit des opportunités sur les marchés d'actions également", observe Kevin Thozet.

(AOF) - Les marchés de crédit offrent des niveaux de rendements qui demeurent attractifs, laissant présager des performances à venir équivalentes, mais permettant également d'absorber de moins bonnes nouvelles si elles venaient à se matérialiser, explique Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac. "Dans cet environnement économique, les secteurs à privilégier (services financiers, énergie et crédit structuré) sont ceux au sein desquels les émetteurs sont habitués à évoluer dans un monde où le coût du capital est élevé", précise t-il.

