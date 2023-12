Carmignac : la Fed va repousser les attentes du marché sur la baisse des taux

(AOF) - En amont de la décision de politique monétaire de la réserve fédérale américaine programmée ce mercredi dans la soirée, Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac s'attend à ce que "la Fed repousse les attentes du marché qui s’attend à voir plusieurs baisses de taux en 2024". Il estime que, concernant les projections économiques, les données publiées devraient soutenir le chemin souhaité par Jerome Powell et le narratif du marché d'un atterrissage en douceur de l’économie américaine.

Un atterrissage en douceur de l'économie américaine est conditionné par une révision à la baisse des perspectives d'inflation, une révision à la hausse des anticipations de croissance et le maintien d'un taux de chômage soutenable.

Selon Kevin Thozet, les taux directeurs devraient rester à leur niveau actuel (entre 5,25 % et 5,5 %) et les prévisions des membres du comité de politique monétaire devraient voir la hausse signalée pour 2023 abandonnée et le nombre de baisses prévues pour 2024 ajusté à la baisse - mais pas autant qu'anticipé actuellement par les marchés.

Pour l'analyste, la question clé pour la réunion de cette semaine est de savoir si les opérateurs de marché prêteront davantage attention au discours du président de la Réserve fédérale ou à la tendance actuelle de désinflation.