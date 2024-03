Carmignac : Kristofer Barrett rejoint l'équipe d'investissement

(AOF) - Carmignac annonce l’arrivée de Kristofer Barrett, un gérant actions internationales pour rejoindre son équipe d’investissement à Londres à compter du 8 avril. Il prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique. Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer Barrett travaillera aux côtés des deux duos d'experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l'exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.