CarMax atteint son niveau le plus bas depuis plus de cinq ans après la chute de son bénéfice au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
25 septembre - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N chutent de 21 % à environ 45 $ dans les échanges du matin, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de cinq ans
** La société affiche un bénéfice de 95,4 millions de dollars au deuxième trimestre contre 133 millions de dollars il y a un an
** Le chiffre d'affaires de KMX au deuxième trimestre chute de 6 % à 6,59 milliards de dollars contre 7,02 milliards de dollars estimés par les analystes - données LSEG
** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 45 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer