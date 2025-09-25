CarMax atteint son niveau le plus bas depuis plus de cinq ans après la chute de son bénéfice au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 septembre - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N chutent de 21 % à environ 45 $ dans les échanges du matin, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de cinq ans

** La société affiche un bénéfice de 95,4 millions de dollars au deuxième trimestre contre 133 millions de dollars il y a un an

** Le chiffre d'affaires de KMX au deuxième trimestre chute de 6 % à 6,59 milliards de dollars contre 7,02 milliards de dollars estimés par les analystes - données LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 45 % depuis le début de l'année