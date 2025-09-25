 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CarMax atteint son niveau le plus bas depuis plus de cinq ans après la chute de son bénéfice au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 septembre - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N chutent de 21 % à environ 45 $ dans les échanges du matin, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de cinq ans

** La société affiche un bénéfice de 95,4 millions de dollars au deuxième trimestre contre 133 millions de dollars il y a un an

** Le chiffre d'affaires de KMX au deuxième trimestre chute de 6 % à 6,59 milliards de dollars contre 7,02 milliards de dollars estimés par les analystes - données LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 45 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARMAX
44,570 USD NYSE -21,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

