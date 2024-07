Carmat se montre ambitieux pour le second semestre

(AOF) - Carmat (+0,20% à 2,53 euros) est dans le vert après avoir annoncé un chiffre d’affaires semestriel de 3,2 millions d'euros, "supérieur au chiffre d’affaires annuel 2023". La medtech spécialiste du cœur artificiel anticipe sur le second semestre de 2024, la poursuite du rythme de croissance trimestriel des ventes enregistré sur la première partie de l’année, pour atteindre un chiffre d’affaires annuel "de l’ordre de 14 millions d'euros". La medtech a parallèlement annoncé vendredi le prolongement de son horizon de visibilité à fin septembre.

Ce délai supplémentaire est du à une ligne de financement en fonds propres obtenue de la part de Vester Finance, sous la forme d'un Paceo (Programme d'Augmentation de Capital par Exercice d'options).

Cette ligne porte sur un nombre maximal de 3,5 millions d'actions (soit 9,96% du capital) sur une durée de 24 mois. Carmat en perçoit immédiatement 2,2 millions d'euros, ce qui lui permet d'étendre sa visibilité financière jusqu'à fin septembre 2024.

Le directeur général Stéphane Piat en attendait vendredi "un volant global de financement potentiel de l'ordre de 8 millions d'euros" sur la base du cours de Bourse actuel. La medtech a annoncé ce matin qu'elle continuait par ailleurs à travailler très activement à la "sécurisation de ses ressources financières".

" Avec des ventes de 3,2 millions d'euros (soit 20 implantations) sur les 6 premiers mois de l'année, nous excédons d'ores et déjà nos ventes annuelles de 2023 ; et la trajectoire est très encourageante puisque nous avons réalisé, au deuxième trimestre, deux fois plus d'implantations qu'au premier ", déclare Stéphane Piat.

Après actualisation, Invest Securities a abaissé son objectif de cours à 7,6 euros contre 10 euros auparavant. Cette révision repose principalement sur le relèvement du bêta à 2,25 fois (vs 2 fois) que l'analyste intègre pour refléter les difficultés de la société à renforcer significativement sa visibilité financière alors que l'impact dilutif de la ligne de financement était déjà largement intégré dans notre modèle. Il reste cependant à l'Achat.

