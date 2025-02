Carmat: résultats positifs d'Aeson sur les patients souffrant d'hypertension pulmonaire

(AOF) - Carmat (+2,04% à 0,94 euro) annonce aujourd’hui la publication, dans "The Journal of Heart and Lung Transplantation", d'un article sur les performances du cœur artificiel total Aeson chez des patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec hypertension pulmonaire. L'article présente les résultats d'une étude monocentrique menée au Centre médical universitaire d'Astana (Kazakhstan) sur trois patients. "Le cœur artificiel total Aeson a fourni un flux sanguin autorégulé pour optimiser l'état de ces patients" commente le Dr. Yuriy Pya, premier auteur.

"Jusqu'à 25% des patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée souffrent également d'hypertension pulmonaire, ce qui représente plusieurs milliers de patients difficiles à traiter, car ils sont souvent sujets à une contre-indication à la transplantation cardiaque" souligne Carmat.

Par conséquent le coeur artificiel Aeson "pourrait représenter une approche innovante de la gestion de l'hypertension pulmonaire chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée, à la fois comme une solution viable de pont à la transplantation et potentiellement comme une thérapie de destination".

