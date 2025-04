CARMAT réalise un 1er trimestre 2025 en ligne avec ses objectifs

 Chiffre d’affaires trimestriel de 2,4 M€ - multiplié par 2,4 vs 1er trimestre 2024

 Etude clinique EFICAS - recrutement réalisé à 94%

 2 publications scientifiques - un fort vecteur d’adoption d’Aeson®

 Phase finale de discussions avec la FDA en vue d’une reprise prochaine de l’étude EFS aux Etats-Unis



Paris, le 9 avril 2025 – 17h45 CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, présente aujourd’hui ses réalisations du premier trimestre 2025 et perspectives.



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.