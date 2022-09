CARMAT publie ses résultats semestriels 2022 et fait le point sur ses dernières avancées et principaux objectifs stratégiques

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre clos au 30 juin 2022 et fait le point sur ses dernières avancées et principaux objectifs stratégiques.



• Reprise des implantations d’Aeson® attendue en octobre 2022

• Demande soutenue des hôpitaux

• Trésorerie de 47 M€ au 30 juin 2022, assurant le financement de la société jusque mars 2023



