Carmat: prévoit de doubler ses ventes en 2025









(CercleFinance.com) - Carmat fait savoir que annonce que son chiffre d'affaires annuel a atteint 7 ME e, 2024, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport à 2023, avec 42 implantations de son coeur artificiel Aeson.



La Société a formé 60 centres, dont 50 à l'international, et anticipe un doublement de ses ventes en 2025.



L'étude clinique EFICAS, menée en France avec 70 % des inclusions réalisées fin 2024, progresse vers une finalisation au premier semestre 2025, avec des résultats attendus en fin d'année.



Carmat prévoit également des publications scientifiques et un élargissement de sa présence commerciale en Europe et au-delà.





