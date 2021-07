CARMAT : première implantation humaine de son cœur artificiel Aeson® en Allemagne

L'implantation a été réalisée à l'Ecole de médecine de Hanovre



Paris, le 26 juillet 2021 - 18h CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la première implantation de son cœur artificiel bioprothétique Aeson® en Allemagne.



Cette nouvelle implantation du cœur artificiel Aeson® a été réalisée par le Professeur Jan D. Schmitto et son équipe interdisciplinaire de cardiologie du département de chirurgie cardiothoracique et de transplantation (directeur : Prof. Axel Haverich) de l'Ecole de médecine de Hanovre (Medizinische Hochschule Hannover - MHH), en Allemagne. L'hôpital MHH est un centre de soins intensifs d'envergure nationale, reconnu pour sa recherche de qualité dans plusieurs domaines tels que la transplantation et la médecine régénératrice, l'infection et l'immunologie, l'ingénierie biomédicale et les implantations.



