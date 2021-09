CARMAT nomme Ivo Simundic au poste de directeur des ventes pour la région DACH afin de soutenir le déploiement du cœur artificiel Aeson® en Allemagne, en Autriche et en Suisse

Paris, le 3 septembre 2021 - 7h CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la nomination d'Ivo Simundic au poste de directeur des ventes pour la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse).



Ivo Simundic, directeur des ventes pour la région DACH chez CARMAT, déclare : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe CARMAT à ce stade crucial de son développement et de contribuer à l'accélération de la croissance de l'entreprise sur les marchés DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) que je connais très bien puisque j'y ai été responsable de la commercialisation de nombreux systèmes thérapeutiques et de sauvetage hautement invasifs et complexes. J'ai toujours travaillé avec des dispositifs innovants, et je suis honoré de pouvoir contribuer à la mise à disposition des patients, d'un système aussi innovant qu'Aeson® dans des hôpitaux allemands, mais aussi en Autriche et en Suisse. »



