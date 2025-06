Carmat, Legrand, Vergnet... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Advicenne

Advicenne confirme le dépôt prochain du dossier d'enregistrement de Sibnayal/ADV7103 aux États-Unis, et sécurise sa situation financière par un accord engageant de restructuration globale de son endettement et le lancement concomitant d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant initial de 2,6 millions d'euros pouvant être porté à 2,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension à hauteur de 15% du montant initial de l'augmentation de capital.

Biosenic

La société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire indiquera ses résultats annuels.

Carmat

Carmat,, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, annonce effectuer une déclaration de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal des Affaires Economiques de Versailles, ainsi que la suspension de son cours de bourse à partir de ce lundi avant ouverture des marchés.

Europlasma

Europlasma a annoncé le tirage de la quatorzième tranche de 200 obligations convertibles en actions nouvelles, pour un montant nominal d'un million d'euros, sans bons de souscription d'actions attachées. Ce tirage intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 30 millions d'euros sur 36 mois au profit de Environmental Performance Financing, société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en place afin d'accompagner financièrement la forte croissance du périmètre du Groupe Europlasma.

Exail Technologies

Exail Technologies annonce avoir remporté une première commande d'une flotte de drones pour une nouvelle application navale. Une marine européenne a commandé cinq drones de surface autonomes DriX, dans sa version 8 mètres, qui serviront à réaliser des missions de surveillance maritime. Ce succès marque une étape importante dans le déploiement opérationnel des drones pour les missions ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance).

Graines Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes dévoilera ses résultats du premier semestre.

Jacquet Metals

Jacquet Metals a reçu l'autorisation de l'assemblée générale pour mettre en œuvre son programme de rachat d'actions. Ce programme, d'une durée de 18 mois à compter du 27 juin 2025, autorise Jacquet Metals à acheter ses propres actions au prix maximal de 50 euros par titre et pour un montant total de 110 082 300 euros. L'objectif est notamment de favoriser la liquidité du titre, d'attribuer des actions aux mandataires sociaux ou aux salariés de la société ou encore de remettre ces actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières.

Legrand

Legrand a annoncé la signature avec sept banques, contre six précédemment, d'un nouvel accord d'amendement et d'extension du contrat multidevises de crédit initialement signé en octobre 2011, puis amendé en juillet 2014, décembre 2019 et septembre 2022. Aux termes de cet accord, le nominal de cette ligne de crédit revolver est porté à 1,05 milliard d'euros (contre 900 millions d'euros précédemment) et sa maturité étendue jusqu'en juin 2030, avec options de reconduction jusqu'à juin 2032.

Sanofi

Sanofi a annoncé que le ministère de la Santé japonais avait accordé la désignation de médicament orphelin au riliprubart pour le traitement des personnes atteintes de polyneuropathie inflammatoire chronique démyélinisante (PIDC). Le ministère de la Santé japonais accorde la désignation de médicament orphelin aux médicaments qui traitent des maladies ou affections médicales rares et dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, a remporté une importante commande auprès d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pour la fourniture de plus de 30 000 tonnes de tubes en acier carbone et d'accessoires associés équipés de connexions premium VAM. Cette commande s'inscrit dans le cadre de l'accord à long terme (LTA) conclu entre Vallourec et ADNOC pour la fourniture d'OCTG (Oil Country Tubular Goods).

Vergnet

L'expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) diffusera ses résultats annuels.