CARMAT : le retour d'expérience après 6 ans et 8 mois de support cumulé montre des résultats cliniques en constante amélioration chez les patients de l'étude PIVOT

o 73% des patients ont atteint l'objectif primaire de l'étudeo Renforcement considérable du profil de sécurité de la prothèse à 6 mois, sans aucun événement indésirable chez les derniers patientso La prothèse a atteint, à date, une durée de support continu individuel record de plus de 20 moisStéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Alors que nous nous préparons à la reprise de l'étude PIVOT dans les prochaines semaines, je suis heureux de constater que les résultats recueillis des 11 premiers patients, très encourageants, continuent à renforcer le futur positionnement de CARMAT comme thérapie crédible et efficace pour répondre au problème de l'insuffisance cardiaque biventriculaire. En effet, il est extrêmement rare de générer des données aussi probantes aussi tôt en recherche clinique. Outre l'obtention d'un taux de survie élevé à 6 mois, nous avons également réduit de manière significative les saignements péri-opératoires chez les trois derniers patients, tout en évitant les risques d'AVC, de saignements gastro intestinaux et les infections liées au câble d'alimentation percutané. Ces résultats convaincants devraient nous permettre d'obtenir rapidement les autorisations en République tchèque et au Kazakhstan, où nous souhaitons reprendre l'étude en capitalisant sur leur niveau d'expérience acquise pendant la première partie de l'étude. »