Carmat : lancement d'une campagne de dons face à "une situation financière critique"

(AOF) - Carmat , concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde annonce le lancement d'une campagne de dons ouverte à tous pour contribuer à son financement et à la poursuite de ses activités. La société a indiqué être dans une situation financière critique et faire face à un risque de cessation des paiements dès fin juin 2025. Carmat estime son besoin de financement à horizon 12 mois à environ 35 millions d'euros dont 3,5 millions à très court terme, d’ici fin juin 2025, puis 4,5 millions supplémentaires d’ici fin juillet 2025.

"Dans un environnement très dégradé, et malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à ce jour à sécuriser les financements nécessaires à la poursuite de notre mission. C'est pourquoi nous faisons aujourd'hui appel à la générosité de chacun pour permettre à Carmat de continuer à sauver des vies ", a déclaré son directeur général, Stéphane Piat, cité dans un communiqué.

