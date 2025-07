Carmat: lancement d'un processus d'appel d'offres information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - La société de technologies médicales Carmat annonce le lancement d'un processus d'appel d'offres (recherche de repreneurs ou d'investisseurs) dans la cadre de sa procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet.



Une annonce sera publiée dans le journal Les Echos par l'administrateur judiciaire désigné par le Tribunal des Affaires Economiques de Versailles (AJRS - Maître Philippe Jeannerot), ce vendredi 4 juillet.



Carmat rappelle que son exploitation se poursuit pendant la période d'observation, et qu'elle s'efforce de continuer à assurer le support des patients qui bénéficient actuellement de son coeur artificiel Aeson.





Valeurs associées CARMAT 0,3460 EUR Euronext Paris +9,32%