Carmat: la situation financière devient critique information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - Carmat a fait état vendredi soir d'une situation financière 'critique' et d'un risque d'une cessation de paiements dès la fin du mois, une annonce qui rendait son titre incotable à la Bourse de Paris lundi matin.



Le fabricant de coeurs artificiels indique ne pas être parvenu à ce jour à sécuriser les financements nécessaires à la poursuite de ses activités dans un environnement de financement jugé 'très dégradé', en particulier pour les petites moyennes capitalisations.



La medtech estime donc qu'elle se trouvera en état de cessation des paiements à la fin du mois de juin si elle ne parvient pas, d'ici là, à obtenir un complément de trésorerie d'au moins 3,5 millions d'euros.



La société estime, plus globalement, ses besoins de financement à 12 mois à environ 35 millions d'euros dont environ 20 millions d'ici à la fin décembre 2025.



Dans ce contexte critique, Carmat a annoncé avoir lancé une campagne de dons ouverte à tous afin de contribuer à son financement et à la poursuite de ses activités.



'Le titre devrait être lourdement sanctionné en Bourse ce matin', pronostiquent les analystes d'AllInvest Securities.



A 10h00, la cotation de l'action était encore réservée par Euronext.





Valeurs associées CARMAT 0,2300 EUR Euronext Paris -70,55%