Carmat : la prévision de chiffre d'affaires 2024 revue à la baisse

(AOF) - Carmat (-2,92% à 2,33 euros) décline après avoir abaissé sa perspective de chiffre d'affaires 2024. La medtech qui conçoit et développe le cœur artificiel total "le plus avancé au monde" attend un chiffre d'affaires annuel compris entre 8 et 12 millions d'euros, et non plus aux alentours de 14 millions comme précédemment, du fait "d'une plus juste compréhension des dynamiques d'accès au marché et de saisonnalité". Degroof Petercam reste à l'achat avec un objectif de cours abaissé de 8,60 à 8,50 euros.

"Nous savons que les premières étapes du lancement sont toujours difficiles pour une medtech" souligne Degroof Petercam. "Ces nouvelles prévisions impliquent entre 15 et 35 implants commerciaux pour l'année, ce qui semble plus raisonnable" que l'objectif précédent de 45 implants "étant donné qu'ils en ont déjà réalisé 7 au premier semestre".

"L'objectif à court terme est bien sûr le financement avec moins d'un mois de trésorerie disponible" ajoute le gérant, jugeant que trouver les 45 millions d'euros nécessaires pour combler le déficit jusqu'à l'année prochaine "ne sera pas une promenade de santé".

"Malgré le manque de visibilité du côté du financement, les fondamentaux sont solides" souligne-t-il cependant, sa recommandation à l'achat étant maintenue "compte tenu de la hausse du cours actuel de l'action et du potentiel commercial du cœur artificiel". Il prévoit désormais un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros pour l'exercice 2024.

La medtech affiche une perte nette de 26,2 millions d'euros contre 26,7 millions un an plus tôt. La perte d'exploitation ressort à 25,4 millions d'euros, en légère amélioration par rapport à celle du premier semestre de 2023.

Déjà publié, le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit à 3,3 millions d'euros contre 600000 euros il y a un an. La trésorerie de la société ressort à 11,4 millions d'euros, contre 8 millions au 31 décembre 2023

"Avec des ventes de 3,3 millions d'euros, nous atteignons, en 6 mois, un chiffre d'affaires supérieur à celui de toute l'année 2023", détaille Stéphane Piat, directeur général de Carmat. "Les 20 implantations d'Aeson sur le semestre sont un indicateur très encourageant pour un dispositif aussi innovant, qui se trouve encore en pleine phase de lancement ; nous avons ainsi réalisé, au deuxième trimestre 2024, deux fois plus d'implantations qu'au premier".

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.