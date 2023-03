CARMAT : La première expérience clinique américaine relative au cœur artificiel total Aeson® publiée dans la revue « Annals of Thoracic Surgery Short Reports »

La publication souligne l'efficacité du dispositif résultant de la combinaison hémocompatibilité et autorégulation



Paris, 6 mars 2023 - 7:00 CET



CARMAT (FR0010907956, ALCAR), concepteur et développeur d'Aeson®, le cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd'hui que la première expérience clinique américaine avec Aeson® a été publiée dans « Annals of Thoracic Surgery Short Reports », la revue de la Société Américaine des Chirurgiens Thoraciques (the U.S. Society of Thoracic Surgeons).



L'article, intitulé The First Autoregulated Total Artificial Heart Implant in the United States, décrit l'implantation d’Aeson® réalisée au Duke University Hospital au cours de l'été 2021 dans le cadre de l’étude de faisabilité EFS (Early Feasibility Study).



