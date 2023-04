CARMAT : financement de 13,2 M€ dans le cadre du plan « France 2030 »

CARMAT obtient un financement non dilutif de 13,2 M€ dans le cadre du plan « France 2030 »



Horizon de financement de la Société étendu à mi-octobre 2023



Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, commente : « Ce financement significatif est une nouvelle marque de confiance de l’Etat français dans la solidité de notre projet et le potentiel de notre cœur artificiel Aeson®. Il est non seulement crucial pour nous permettre d’augmenter rapidement notre capacité de production, mais également pour nous aider, via l’optimisation de celle-ci, à réduire significativement le coût de production de notre prothèse. Ce faisant, nous pourrons répondre à la demande marquée de la communauté médicale, et permettre ainsi à un grand nombre de patients de bénéficier de notre thérapie, tout en progressant sur la voie d’une croissance profitable. Nous sommes également très fiers de pouvoir contribuer à la réindustrialisation et au développement de l’emploi en France. »



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.